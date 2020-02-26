Серхио Бускетс: «Было тяжело найти пространство в матче с «Наполи»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после ничьей с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что игра получилась сложной.

— Это был сложный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. — «Наполи» действовал очень остро в первом тайме. Против нас выстроилась одна линия из четырех игроков, а потом еще одна из шести, поэтому было тяжело найти пространство.