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Серхио Бускетс: «Было тяжело найти пространство в матче с «Наполи»

03:14
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после ничьей с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что игра получилась сложной.

— Это был сложный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. — «Наполи» действовал очень остро в первом тайме. Против нас выстроилась одна линия из четырех игроков, а потом еще одна из шести, поэтому было тяжело найти пространство.

Наполи — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027123--napoli-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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