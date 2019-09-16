Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

— Кто не прилетел в Лион? Когда сможет сыграть Малком?

— Прилетели все, кроме Малкома. Он скоро начнет работать в общей группе.

— Силвинью — молодой тренер. Для него это еврокубковый дебют. Этим фактом «Зенит» может как-то воспользоваться?

— Нельзя воспользоваться абсолютно. Все когда-то начинают на любом уровне. В этом нет плюсов и минусов. Команда хорошая, молодая, естественно, все хотят побеждать. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр