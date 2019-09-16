Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
16 сентября 2019, 20:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.
— Кто не прилетел в Лион? Когда сможет сыграть Малком?
— Прилетели все, кроме Малкома. Он скоро начнет работать в общей группе.
— Силвинью — молодой тренер. Для него это еврокубковый дебют. Этим фактом «Зенит» может как-то воспользоваться?
— Нельзя воспользоваться абсолютно. Все когда-то начинают на любом уровне. В этом нет плюсов и минусов. Команда хорошая, молодая, естественно, все хотят побеждать. (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур