Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— «Бенфика» любит держать мяч у себя. Как с этим бороться?

— Не могу сказать, что это команда злоупотребляет контролем мяча, иногда старается играть длинными. Но это не основное качество команды. «Бенфика» — хорошая команда, есть молодые игроки, талантливые. Как сказал Иванович, для нас этот матч — праздник, ведь мы долго ждали Лигу чемпионов. Наша задача — отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше.

— Можно ли провести параллели с той «Бенфикой», с которой вы играли?

— Параллели нельзя. Состав абсолютно другой. А игру определяют футболисты, находящиеся в команде. Понятно, что «Бенфика» — один из лидеров португальского футбола, у нее огромная история, доминирование и стремление быть лучшими. Это видно по игре и результатам. Нас ждет очень интересный матч.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября, начало — в 22.00 (мск)