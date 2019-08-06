Сергей Матвеев: "Зенит" стал хорошей репетицией перед "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев на пресс-конференции перед матчем 3 отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Порту" рассказал о состоянии команды перед игрой, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. 47-летний специалист подчеркнул, что предыдущий матч, который команда провела с "Зенитом", был хорошей репетицией перед "Порту".

- С командой все нормально, результат в Петербурге был хорошим, - отметил Матвеев. - Команда готовится. Мы понимаем, что это будет большая игра, все билеты распроданы. Насколько готовы - увидим в игре.

- Вандерсон не играл с "Зенитом". Какое у него состояние?

- У него была небольшая температура, сейчас уже он с нами тренируется. Скорее всего, сыграет с "Порту".

- Вы сказали, что довольны игрой с "Зенитом". Но во втором тайме "Краснодар" не справился с прессингом. Как собираетесь избежать этого в игре с "Порту", учитывая, что команды похожи?.

- Мы довольны результатом, но не игрой. Были нюансы, которые мы исправить стараемся. "Порту" - хорошая команда, которая будет использовать свои сильные стороны, а мы - свои. "Зенит" и "Порту"? "Зенит" чем-то напоминает "Порту" по манере ведения игры, быстро переходит в атаку. Репетиция была хорошей, потому что матч был сложным. В те моменты, когда игра у нас не получалась, команда смогла терпеть. Мы думаем, это тоже поможет нам.

- Играть первый матч дома - преимущество для вас?

_ Возможно, к тому же, мы уже провели несколько матчей в чемпионате России. Сейчас сложно сказать, насколько это будет преимуществом.

- В матче с "Порту" вы смогли бы отойти от своей идеологии игры в атакующий футбол?

- Нет, мы будем отходить от своих сильных сторон, навязывать свою игру.

"Краснодар" - "Порту": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)