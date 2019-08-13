Сергей Матвеев: "Краснодар" знает слабые стороны "Порту", постарается их использовать"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Порту". В первой встречи "горожане" уступили со счетом 0:1.

– Мы проанализировали прошлую игру и теперь знаем слабые стороны соперника, попытаемся их использовать, – цитирует Матвеева Record. – Учтем, что "Порту" действует компактно и быстро.

Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но сделаем все, чтобы победить и пройти дальше.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр