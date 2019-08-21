Сергей Балахнин: «Краснодар» провел самую мощную трансферную кампанию в своей истории, и это дает плоды"

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин признался, что не ожидал выхода «Краснодара» в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. «Быки» поборются с «Олимпиакосом» за попадание в групповой турнир.

— Честно говоря, не ожидал, что футболисты «Краснодара» смогут преодолеть предыдущую стадию квалификации после домашнего поражения от «Порту» в первом матче, — цитируют «Известия» Балахнина. — Но они собрались и выдали отличную игру, выбив португальцев из турнира. Теперь кажется, что «горожане» способны обыграть на этом этапе любую команду, в том числе и «Олимпиакос». Кубанцы этим летом провели самую мощную трансферную кампанию в своей истории, и это дает плоды. Кончено, нельзя исключать того, что с греками могут возникнуть проблемы из-за недооценки соперника. Но это уже вопрос внутрикомандной подготовки. Надеюсь, тренерский штаб сможет настроить футболистов и сами игроки подойдут к матчу со всей серьезностью.

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