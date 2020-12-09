Семак высказался об оскорблениях фанатов «Зенита» в адрес Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от дортмундской «Боруссии» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2) отказался обсуждать оскорбления фанатов в адрес нападающего Артема Дзюбы. Также он добавил, что у него хорошие отношения с Себастьяном Дриусси.

— «Вираж» оскорблял Дзюбу. Как вы это прокомментируете?

— Что здесь комментировать? Наше дело работать, добиваться результата, что мы и делаем.

— Перед матчем вы сказали, что редко ориентируетесь на слова футболистов, за исключением моментов, когда они совпадают с вашим мнением. Можете расшифровать эту мысль? На первый взгляд, это звучит как непринятие противоположной позиции.

— У меня прекрасное взаимопонимание с Дриусси. Когда есть возможность поменять позицию ему и дать передохнуть Дзюбе, то он играет на любимой позиции. Его мнение совпало с моим. Когда нужно, играет слева. Когда нужно, рассматриваю в качестве второго нападающего.

(Гоша Чернов)