Семак выделил в «Боруссии» Хуммельса и Холанна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить не основной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым составом «Боруссии» или лучше с неосновным?

— Сложный вопрос. В составе «Боруссии» 20 человек, достаточно игроков ротации, которые принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько. Если говорить об обороне, то это Хуммельс. В атаке — Холанн, который забивает очень много. Это отражается на игре, но выбор футболистов в атаке у «Боруссии» достаточный, чтобы устраивать ротацию без потери в качестве.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Гоша Чернов)