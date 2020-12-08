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Семак ответил на вопрос об ответственности за результаты «Зенита»

8 декабря 2020, 23:56
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2) объяснил причины неудачного выступления российского клуба в еврокубках.

— Говоря о причинах неудачной игры в Лиге чемпионов, вы упоминали лимит, кадровые проблемы и трансферную кампанию. Все это безусловно объективные причины, вопросов нет. Но не бывает такого, чтобы тренерский штаб вообще не был виноват. Вопрос: какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

— Главная ответственность — за результаты, которые есть. Тренер берет ответственность за задачи, которые ставятся. Пока что я обещал, то и делаю. В Лиге чемпионов есть проблемы, будем расти, двигаться, этот сезон внес коррективы. Тренерский штаб понимает, что делать. В зимнюю паузу будет возможность что-то изменить и добавить в каких-то компонентах.

(Гоша Чернов)

Зенит — Боруссия Д

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