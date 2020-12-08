Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак объяснил, почему Дзюба не попал в стартовый состав на матч с «Боруссией»

8 декабря 2020, 20:47
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» объяснил выбор стартового состава. В запасе остались такие опытные футболисты как Артем Дзюба, Деян Ловрен и Юрий Жирков.

— Что касается состава, то многие игроки, которые только восстановились после травм, остались в запасе. На всю игру они не готовы, — заявил Семак в эфире «Матч ТВ». — Альтернативы Прохину у нас нет в обороне. Сутормин неплохо выглядел на позиции Караваева и продолжает там играть.

Дзюба много играл. Он устал. Мы его бережем. Так же как и Юру Жиркову. Ему и так досталось много за последнее время.

Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное, что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу.

Самая главная мотивация — спортивная. Каждый футболист хочет побеждать.

Зенит — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир