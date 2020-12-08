Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2).

— Неплохая игра по качеству. Результат неприятный, как и вся еврокубковая компания. Теперь сосредоточимся на чемпионате России, восстановится и будем готовиться к следующему матчем

— Вы не могли бы объяснить каждую из замен? Зачем вы поменяли центрального защитника перед своим стандартом? Почему Вендела отправили на левый фланг? Зачем выпустили Дзюбу вместо Дриусси? И не считаете ли вы, что замены ослабили игру?

— Ракицкий — плановая замена, проблемы со здоровьем. Он еще в перерыве просил замену. Дриусси много пропустил, функционально ему сложно. У нас еще два матча — заменили, чтобы поберечь. Кузяев попросил замену, вышел Вендел. Малком устал. Ослабили? Сложно сказать. Моменты были, легко пропустили. Качества игроков разные. Моменты были, могли расчитывать на большее.

(Гоша Чернов)