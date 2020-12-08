Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2) заявил, что у него нет конфликта с нападающим Себастьяном Дриусси. Ранее аргентинец в интервью латиноамериканской прессе отметил, что недоволен тем, на какой позиции его используют в клубе.

— Вам не кажется, что Дриусси лучше играл на позиции форварда?

— У меня никогда не было проблем с Дриусси. У него тоже не было проблем с профессионализмом. Он играет там, где нужен. А позиции любимые есть у всех. Рад за Дриусси, голы добавляют уверенности.

(Гоша Чернов)