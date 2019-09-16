Семак назвал сильные и слабые стороны «Лиона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от соперника в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

— Каковы сильные и слабые стороны «Лиона»?

— Очень молодая команда. В конце прошлого сезона клуб продал некоторых лидеров. Кого-то купил за очень приличные деньги. Есть футболисты, которые играют на протяжении несколько лет, и играют хорошо. Команда сбалансированная, потенциал огромный, очень сильная группа атаки.

— «Лион» много забивает ударами издали. «Зенит» часто пропускает после ударов издали, в том числе с «Арсеналом».

— Я бы не сказал, что от «Арсенала» пропустили издали, там был удар с 16 метров. В «Лионе» есть исполнители, а нам надо насыщать среднюю зону, чтобы таких ударов было меньше.

— Пришел Караваев. В отличие от Смольникова, он в сентябре вызывался в сборную России. Соответсвенно, Станислав Черчесов котирует Караваева выше. Как вы смотрите на эту пару? Насколько велики шансы Вячеслава сыграть в ближайшем матче.

— Шансы есть. У нас есть два игрока на эту позицию, хорошая конкуренция. Славе нужно адаптироваться к команде, к требованиям. Кто сильнее, тот и будет играть. У каждого есть свои плюсы и свои минусы.

— Защитник «Лиона» Денайер сказал, что готов сыграть после травмы. Вам важно, будет играть он или Марселу?

— Нет планов не изменит. Мы знаем, что Денайер восстановился. Не готов рассуждать кто хуже и кто лучше. Оба защитника очень хорошие, проблемы в качестве исполнителей у главного тренера нет. (Гоша Чернов)

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