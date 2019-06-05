Семь испанских клубов выступили против реформ в Лиге чемпионов

"Атлетико" и еще шесть испанских клубов выступили против плана реформ Лиги чемпионов накануне заседания генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов (ЕСА), информирует AP.

Ранее изменить систему розыгрыша предложила ЕСА. Сейчас эти изменения рассматривает УЕФА.

Клубы считают, что обсуждения предлагаемых реформ идут недостаточно открыто. Они также отметили, что изменения представляют величайшую угрозу в истории европейского футбола в последние годы.

Среди предлагавшихся ранее изменений – формат группового турнира с четырьмя группами по восемь команд, понижение и повышение в классе, а также гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон первым пяти командам каждой группы.



Ранее также против реформ выступили мюнхенская "Бавария" и президент Франции Эммануэль Макрон.

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