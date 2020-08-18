«Селтик» забил 6 голов «Рейкьявику» в Лиге чемпионов

«Селтик» разгромил «Рейкьявик» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов — 6:0. Чемпион Шотландии вышел во второй раунд, где встретится с победителем противостояния венгерского «Ференцвароша» и шведского «Юргордена».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Селтик» (Шотландия) — «КР Рейкьявик» (Исландия) — 6:0 (3:0)

Голы: Эль-Юнусси, 6 (1:0). Эдуар, 17 (2:0). Жюльен, 31 (3:0). Тэйлор, 46 (4:0). Эдуар, 72 (5:0). Эль-Юнусси, 90+1 (6:0).

Судья: Гисхамер (Австрия).

18 августа. Глазго. Стадион «Селтик Парк».