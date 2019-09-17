Во вторник, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м туре в группе G «Лион» примет «Зенит», а в группе F в Дортмунде схлестнутся «Боруссия» и «Барселона». Матчи начнутся в 19.55 и 22.00 соответственно. Рассказываем, какие исходы прогнозируют букмекеры.

У «Барсы» пока не очень клеится с играми на выезде. Команда Эренесто Вальверде с начала сезона успела съездить в гости к «Атлетику» из Бильбао (0:1) и в Осасуну (2:2) — и нигде не смогла набрать три очка. Тем не менее эксперты считают, что именно сине-гранатовые являются фаворитами встречи. Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу каталонцев — 2,25. То есть со ставки в 1000 рублей можно заработать 2250. Для сравнения коэффициент на ничью составляет 3,70, на победу «Боруссии» — 3,00. Правда, стоит отметить, что за последние два года выступлений в Лиге чемпионов дортмундцы дома сумели победить лишь дважды.

В другой встрече «Лион» является безоговорочным фаворитом. В чемпионате Франции сыграно пять туров. «Львы» стартовали с двух побед, но сейчас темп сбавили и последние два матча — как дома с «Бордо», так и на выезде с «Амьеном» — сыграли вничью. Тем не менее, состав у французской команды по именам и стоимости гораздо сильнее, чем у «Зенита», а потому коэффициент на победу хозяев в БК «Лига ставок» составляет 1,70. Ничью для сравнения можно взять за 3,75, успех команды Сергея Семака — за 5,00. А как считаете вы?