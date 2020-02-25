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Сарри считает «Лион» опасным соперником

25 февраля 2020, 23:16
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, чего он ожидает от матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— «Лион» — техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол. Криштиану Роналду — игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/?iv=true&iv=true

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