Сапата может не успеть восстановиться к матчу с «Шахтером»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может не успеть восстановиться к последнему матчу группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера». Встреча пройдет 11 декабря.

— Пока еще нет точной даты моего возвращения, — приводит слова Сапаты Sky Sport Italia. — Я не знаю, когда вернусь. Мне нужно восстановиться, потому что это повреждение сухожилия очень серьезное и сложное. Если бы это было мышечное повреждение, я бы уже вернулся на поле.

Сапата получил повреждение 12 октября в товарищеском матче сборной Колумбии против Чили.

В текущем сезоне на счету Сапаты 7 матчей в серии А, в которых он забил 6 голов. В двух встречах Лиги чемпионов колумбиец забил гол в ворота «Шахтера» (1:2).