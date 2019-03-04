Сантьяго Солари: "Жаль, что Рамос не сыграет с "Аяксом", но у нас найдется замена"

Главный тренер "Реала" Санятьго Солари - о матче с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Жаль, что Серхио Рамос завтра не сыграет. Он лидер. Но у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы хотим выиграть и пройти дальше. У нашей команды есть характер и вкус к Лиге чемпионов. Все в клубе работают, чтобы выступить как можно сильнее - лучше атаковать и больше забивать. Это наша работа. Календарь такой, какой есть. Очень плотный, много важных матчей. Но нам не впервой. Команда к такому привыкла.
Матч "Реал" - "Аякс" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче "Реал" победил со счетом 2:1.
Все о Лиге чемпионов - здесь.
Опрос
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026853/index.html?iv=true