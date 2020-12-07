Сандро Шерер обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»
7 декабря 2020, 13:26
Швейцарский арбитр Сандро Шерер обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом», информирует сайт УЕФА.
Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.
Помогать Шереру будут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертым рефери назначен Ален Бьери. ВАР — итальянцы Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.
«Локомотив» занимает последнее место в группе. «Бавария» лидирует и уже обеспечила себе плей-офф.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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