Швейцарский арбитр Сандро Шерер обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом», информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

Помогать Шереру будут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертым рефери назначен Ален Бьери. ВАР — итальянцы Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.

«Локомотив» занимает последнее место в группе. «Бавария» лидирует и уже обеспечила себе плей-офф.