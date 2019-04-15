12:42 15 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Санчес и Матич в заявке "МЮ" на ответный матч с "Барселоной"

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"Манчестер Юнайтед" определился с заявкой на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны", информирует официальный сайт "красных дьяволов". Встреча пройдет 16 апреля, начало – в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари – Де Хеа, Ромеро, Грант;

защитники – Далот, Дармиан, Джонс, Линделеф, Рохо, Смоллинг, Шоу, Янг;

полузащитники – Мактоминэй, Мата, Матич, Перейра, Погба, Фред;

нападающие – Лингард, Лукаку, Марсьяль, Санчес, Рэшфорд.

Барселона - Манчестер Юнайтед

 

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