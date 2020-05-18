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Самый крупный разгром в финалах Лиги чемпионов. «Милан» Капелло уничтожил «Барселону»

18 мая 2020, 23:04
1994 год. Фабио Капелло и игроки &quot;Милана&quot; с трофеем Лиги чемпионов.
1994 год. Фабио Капелло и игроки &quot;Милана&quot; с трофеем Лиги чемпионов.
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27 лет назад «Милан» одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов. В решающем матче, состоявшемся в Афинах, красно-черные разгромили фаворита турнира «Барселону» — 4:0.

Два мяча в ворота Андони Субисарреты отправил Даниэле Массаро, по одному — Деян Савичевич и Марсель Десайи.

«Милан» в той игре возглавлял будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло.

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