Консалтинговая компания KPMG Football Benchmark оценила составы команд, составивших пары в 1/8 финала Лиги чемпионов. Самая дорогая: «Реал» — «Манчестер Сити» — 2,446 миллиарда евро. Меньше всего суммарно стоят «Аталанта» и «Наполи» — 714 миллионов.

* В миллионах евро, по данным KPMG Football Benchmark.