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Самая дорогая пара в Лиге чемпионов — «Реал» — «Манчестер Сити»

22 декабря 2019, 21:20
«Реал» и «Манчестер Сити» — самая дорогая пара 1/8 финала в Лиге чемпионов. Фото AFP
«Реал» и «Манчестер Сити» — самая дорогая пара 1/8 финала в Лиге чемпионов. Фото AFP
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Консалтинговая компания KPMG Football Benchmark оценила составы команд, составивших пары в 1/8 финала Лиги чемпионов. Самая дорогая: «Реал» — «Манчестер Сити» — 2,446 миллиарда евро. Меньше всего суммарно стоят «Аталанта» и «Наполи» — 714 миллионов.

Пара

Стоимость*

Сумма*

Реал — Манчестер Сити

1167+1279

2446

Атлетико — Ливерпуль

749+1157

1906

Челси — Бавария

940+879

1819

Наполи — Барселона

561+1209

1770

Боруссия Д — ПСЖ

670+957

1627

Тоттенхэм — Лейпциг

907+536

1443

Лион — Ювентус

357+859

1216

Аталанта — Валенсия

289+425

714

* В миллионах евро, по данным KPMG Football Benchmark.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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