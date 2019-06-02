18:20 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Салах сравнил себя самого год назад и сейчас. Фото

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнил снимок с прошлогоднего финала Лиги чемпионов с фотографией с решающего матча текущего розыгрыша турнира.
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнил снимок с прошлогоднего финала Лиги чемпионов с фотографией с решающего матча текущего розыгрыша турнира.
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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнил снимок с прошлогоднего финала  Лиги чемпионов с фотографией с решающего матча текущего розыгрыша турнира. Египтятин забил победный гол в финальной игре с "Тоттенхэмом"​ (2:0).

Красные в шестой раз в истории стали победителями главного еврокубка.

В сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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