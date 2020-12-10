Салах счастлив стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на информацию о том, что он стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.
— Стать лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов — прекрасное чувство, я горжусь этим достижением, — приводит Goal слова Салаха. — Нужно продолжать, забивать как можно больше и увеличивать отрыв от всех остальных.
Мяч в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1) стал для Салаха 22-м в составе «Ливерпуля» в турнире. Египтянин обошел по этому показателю полузащитника Стивена Джеррарда (21 гол).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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