01:21 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Салах пробует медаль на зуб. Фото

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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

 

После игры официальный Твиттер "Ливерпуля" опубликовал фото египетского форварда, пробующего чемпионскую медаль на зуб. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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