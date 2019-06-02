Салах пробует медаль на зуб. Фото

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.
🇪🇬👑#SixTimes pic.twitter.com/NM4hp3AdpV— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
После игры официальный Твиттер "Ливерпуля" опубликовал фото египетского форварда, пробующего чемпионскую медаль на зуб. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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