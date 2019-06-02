Салах назвал невероятным выступление "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов (2:0) заявил, что его команда играла невероятно. Египетский форвард забил первый гол в этой встрече, реализовав пенальти на 2-й минуте.

- Теперь все счастливы. Я рад, что сыграл во втором финале ЛЧ подряд и провел на поле 90 минут, - приводит слова Салаха BBC. - Каждый сегодня выложился на полную, не могу никого выделить индивидуально, ведь вся команда играла невероятно. ВАР? Мы увидим его и в следующем сезоне, но сейчас мне нравится эта система.

Я многим пожертвовал ради своей карьеры, переехал из деревни в Каир. Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне.

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