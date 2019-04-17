20:47 17 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Салах и Ориги - в старте "Ливерпуля" на матч с "Порту"

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"Ливерпуль" объявил состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту". С первых минут встречу начнут форварды Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Фабинью, Милнер, Вайналдум - Мане, Салах, Ориги.

Запасные: Миньоле, Кейта, Фирмину, Гомез, Хендерсон, Старридж, Шачири.

Первый матч между "Ливерпулем" и "Порту" завершился победой "красных" со счетом2:0 на своем поле.

Порту - Ливерпуль

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
32.1%
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм"
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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