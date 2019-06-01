Салах - автор второго самого быстрого мяча в финалах ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" спустя 1 минуту 48 секунд после стартового свистка.

Этот гол стал вторым после самого быстрого мяча в финалах турнира. Его забил Паоло Мальдини за "Милан" в решающей игре против "Ливерпуля" на 50-й секунде встречи.

Также быстрее Салаха забивал Энрике Матеос в 1959 году (1-я минута), однако турнир тогда назывался Кубком европейских чемпионов.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде проходит финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" играет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча

01:48 – Mohamed Salah’s opener for Liverpool is the second fastest goal in a Champions League final, only behind Paolo Maldni (00:50) for AC Milan versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG — OptaJoe (@OptaJoe) 1 июня 2019 г.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр