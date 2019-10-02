Рыбус считает, что «Локомотив» мог сыграть вничью с «Атлетико»
10:32
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус — о матче с «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.
— Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает, — цитирует поляка официальный сайт УЕФА. — В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили — могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил — мы бы понеслись вперед и, возможно, сравняли счет.
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