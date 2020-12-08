Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рыбус отметил уровень игроков «Баварии»

8 декабря 2020, 20:20
Теги:

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» отметил уровень игры мюнхенцев.

— Силы на игру завтра есть, — сказал Рыбус. — Последние игры хорошо себя чувствую физически. Даже лучше, чем раньше. Травм нет. Все у меня хорошо.

Игроки «Баварии»? Дэвис очень хорошо выглядит. Скоростной игрок, создает моменты у ворот соперника. Может, он лучший левый защитник в мире.
Кого опасаюсь? У многих высокий уровень. Нелегко против них играть. Надо держать концентрацию на протяжении 90 минут и выполнять тактические задачи. Уверен, что если будем бороться, получим хороший результат.
(Наталья Юрина)

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 9 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир