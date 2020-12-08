Рыбус: «Левандовски? Не общаюсь с соперниками за день до игры»

Польский полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» сказал, что не связывался с соотечественником Робертом Левандовски.

— 23-й номер? Не думал о том, что под ним играл Швайнштайгер, — сказал Рыбус. — Он был хорошим игроком. Но я, когда начинал профессиональную карьеру, всегда играл под этим номером.

Левандовски? Не общался. Не хочу общаться с соперником за день до игры.

(Наталья Юрина)

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 9 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.