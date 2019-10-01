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Русский вратарь «Бенфики» — о матче с «Зенитом»

1 октября 2019, 19:50
Иван Злобин. Фото AFP
Иван Злобин. Фото AFP
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Вратарь «Бенфики» Иван Злобин на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Иван Злобин.Русский вратарь дебютировал за «Бенфику». Его кумир — Ян Облак

— Вы рады ли, что вернулись в Россию? — вопрос Злобину.

— Я очень рад. Жду победы в среды и то, что мы заработаем три очка.

— Ваши партнеры, что-то пытались выведать у вас насчет «Зенита»?

— О сопернике лучше спросить у тренерского штаба. Он провел определенную работу, проанализировал соперника, к этой встрече мы готовились, как и всегда.

— Когда вы уезжали из России, думали ли вы, что когда-нибудь окажетесь здесь и будете представлять португальскую команду?

— Я никогда не задумывался, что так может произойти. Моей целью всегда были упорные тренировки. Я рад, что появилась возможность перейти в такую большую команду, как «Бенфика».

— Рассчитываете ли вы занять место первого номера в ближайшее время?

— Моя цель — тренироваться и много работать. А состав на каждую игру выбирает тренер. Даже когда я нахожусь на скамейке, радуюсь игре вратаря, если он отражает важные мячи. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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