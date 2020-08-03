Руни раскритиковал тактику Фергюсона в финалах Лиги чемпионов-2009 и 2011

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о проигранных финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 году. В обоих случаях манкунианцы уступили «Барселоне».

— Мы проиграли два финала «Барселоне» Гвардьолы, пытаясь использовать высокий прессинг и переиграть их в открытом футболе, — цитирует англичанина Sunday Times. — Это сродни самоубийству. Помню, Алекс Фергюсон говорил, что мы — «Манчестер Юнайтед», должны атаковать, что это в духе клуба. Я не уверен. Все игроки понимали, что это неправильно — отказаться от тактики, которая принесла нам успех в полуфинале 2008 года.

Для меня не имеет значения, как ты это делаешь в больших играх Лиги чемпионов, пока побеждаешь. Посмотрите, как «Ливерпуль» справился в финале прошлого года. Думаю, что у Зидана такое же мышление.