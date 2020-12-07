Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Румынский арбитр рассудит «Зенит» и «Боруссию»

7 декабря 2020, 13:30
Теги:

Румынский арбитр Иштван Ковач обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией», информирует сайт УЕФА.

Встреча группы F пройдет в Санкт-Петербурге во вторник и начнется в 20.55 по московскому времени.

Помогать Ковачу будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый рефери — Мариус Аврам. ВАР — голландец Йохем Камфейс, его асситсентом будет Кевин Блом.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир