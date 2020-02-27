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Руди Гарсия: «Жаль, что «Лион» не забил второй мяч «Ювентусу»

06:28
26 февраля. Лион. «Лион» — «Ювентус» — 1:0. Руди Гарсия. Фото УЕФА
26 февраля. Лион. «Лион» — «Ювентус» — 1:0. Руди Гарсия. Фото УЕФА
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра в таймах была разной.

— Это был матч, который состоял из двух таймов, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Первый тайм был очень красивым. Мы не только отлично оборонялись, но и идеально выполняли план на игру. Во втором тайме мы потеряли контроль над мячом и страдали. Они выпустили четвертого нападающего, и нам пришлось засучить рукава и обороняться всей командой.

Мы не пропустили, и это очень важно, потому что мы играли дома. Жаль только, что мы не забили второй мяч, когда была такая возможность в первом тайме.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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