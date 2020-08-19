Руди Гарсия: «У «Лиона» есть аппетит к тому, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

— «Бавария» — команда без слабых мест, — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА. — Если бы вы посмотрели на нашу статистику и статистику «Ман Сити» перед четвертьфинальным матчем, то вы бы подумали, что мы ничего не сможем сделать. Если смотреть на статистику «Баварии», то в этом плане ничего не изменилось. Но у нас точно такой же подход, как к другим матчам до этого. Мы аутсайдеры, но у нас такие же шансы выйти в финал. Если мы ими воспользуемся, то будем там.

Решение, как остановить «Баварию», заключается в том, чтобы не дать слабину психологически. «Сити» забил больше сотни голов в чемпионате. Не смотрите слишком много на цифры. Если бы мы так делали, то остались бы в гостинице и посмотрели матч по телевизору.

Мы знаем, с кем играем и какие у них качества. У «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Дело не только в обороне. Мы должны верить в себя. Мы знаем, что можем доставить сопернику неприятности.

Мы в полуфинале. Мы выбили «Юве» и «Ман Сити», но еще ничего не выиграли. Поэтому мы должны сосредоточиться на следующем матче. Обе игры — против чемпиона Италии и серебряного призера премьер-лиги — укрепили нашу веру в свои силы.

Аппетит приходит во время еды. У нас есть аппетит к тому, чтобы выйти в финал. И мы можем сделать это, если проведем завтра классный матч. Это зависит и от «Баварии» тоже, но мы попробуем разыграть свои сильные качества.