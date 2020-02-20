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Руди Гарсия: «Как остановить Роналду? Он должен решить, что ему не нравится Лион и он не хочет играть здесь»

20 февраля 2020, 13:59
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Первая встреча пройдет во Франции 26 февраля.

— Если мы пройдем в следующую стадию, это будет большим достижением для нас, — приводит слова Гарсии Corriere dello Sport. — Особенно без Депая, который является нашим Роналду. Представьте себе «Ювентус» без Криштиану.

Как остановить Роналду? Он должен остановиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион и он не хочет играть здесь. Шутки в сторону, мы должны сдержать его усилиями оборонительной команды.

Но бесполезно сажать его в клетку, если вы оставите место для Дибалы или Игуаина. Это будет вызов, настоящая битва. Это должно быть нашей мотивацией.

Депай выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученной в декабре 2019 года.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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