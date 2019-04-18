Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА. Спасибо Клоппу и "Ливерпулю"!

Две победы "Ливерпуля", приведшие к вылету "Порту" из Лиги чемпионов, позволили России сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь, даже если "Бенфика" выиграет все оставшиеся матчи, включая финал Лиги Европы, это принесет португальцам только 10 зачетных очков. Между тем чтобы опередить наши клубы, им требовались 12 баллов.

Таким образом, летом 2020 года РФС снова сможет заявить в еврокубки шесть команд. Три из них - в Лигу чемпионов (две в групповой турнир, одну - в отборочный). (Александр Бобров)

Полностью таблица коэффицентов УЕФА находится здесь.