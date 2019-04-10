Роналду забил 24 гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Это больше, чем у Месси и Рауля вместе взятых

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду чаще других игроков забивает в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Его гол в ворота "Аякса" в первом матче в Амстердаме стал для португальца 24-м на этой стадии турнира. Всего Роналду провел 21 матч в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Причем он забил больше на этой стадии, чем Рауль и Лионель Месси вместе взятые – у них 20 голов. Отметим, что Месси в последних 12 четвертьфиналах Лиги чемпионов не забивал вовсе. Последний его гол на этой стадии был забит в 2013 году в ворота "ПСЖ". Роналду с тех пор забил 16 раз.