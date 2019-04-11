00:03 11 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Роналду забил 125-й мяч в Лиге чемпионов

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"Ювентус" сыграл вничью с "Аяксом" (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч в составе итальянского клуба забил Криштиану Роналду.

Для португальца это 125-й мяч в Лиге чемпионов. Он остается лидером по этому показателю за всю историю турнира. На втором месте нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 108 мячей.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Аякс - Ювентус

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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