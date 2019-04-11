Роналду забил 125-й мяч в Лиге чемпионов

"Ювентус" сыграл вничью с "Аяксом" (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч в составе итальянского клуба забил Криштиану Роналду.

Для португальца это 125-й мяч в Лиге чемпионов. Он остается лидером по этому показателю за всю историю турнира. На втором месте нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 108 мячей.

⚽️#UCL All-time Top Scorers:



Cristiano Ronaldo extends his Champions League record to 125.

1. Ronaldo 125 goals

2. Messi 108 goals pic.twitter.com/FoeGoKTFnz – MKnaldo7 (@MKnaldo7) 10 апреля 2019 г.

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