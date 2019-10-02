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Роналду вышел на первое место по количеству победу в матчах Лиги чемпионов

09:40
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству побед в матчах Лиги чемпионов. В активе португальца 102 победных матча. По этому показателю он обогнал Икера Касильяса (101 победа).

Третье место занимает легенда «Барселоны» Хави — 91 победа. 80 побед у Лионеля Месси, продолжающего выступать за «Барсу».

Ранее «Ювентус» в матче Лиги чемпионов обыграл «Байер» (3:0). Роналду забил один из мячей в этой игре.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/liga-chempionov-sezon-2019-2020-gruppovoy-turnir-2-y-tur-1-i-2-oktyabrya-onlayn-translyacii-igr-raspisanie-i-rezultaty-matchey-1593168/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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