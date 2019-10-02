Роналду вышел на первое место по количеству победу в матчах Лиги чемпионов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству побед в матчах Лиги чемпионов. В активе португальца 102 победных матча. По этому показателю он обогнал Икера Касильяса (101 победа).

Третье место занимает легенда «Барселоны» Хави — 91 победа. 80 побед у Лионеля Месси, продолжающего выступать за «Барсу».

Ранее «Ювентус» в матче Лиги чемпионов обыграл «Байер» (3:0). Роналду забил один из мячей в этой игре.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей