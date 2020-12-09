Роналду считает особенными голы в ворота «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) признался, что считает свои голы особенными. Португалец оформил дубль, реализовав два пенальти.

— Всегда трудно играть здесь с «Барселоной», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — У них великолепная команда. Но мы приехали сюда с правильным настроем. Мы здорово сыграли в первые 30 минут, когда дважды поразили ворота, и неплохо смотрелись во втором тайме, в котором забили еще один гол и одержали победу.

Для меня голы, забитые здесь, всегда особенные. Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное — это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко.