20:24 15 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Роналду и Дибала - в заявке "Ювентуса" на матч с "Аяксом"

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"Ювентус" объявил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". В нее вошли форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Щенсны, Пинсольо, Лория;

Защитники: Де Шильо, Сандру, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола;

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Джан, Бентанкур, Кавилья;

Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Кин, Бернардески.

Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1 - он проходил в Амстердаме.

Ювентус - Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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