Роналдинью: "А почему бы "Тоттенхэму" не выиграть Лигу чемпионов?"

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдинью считает, что каталонцы пробьются в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала "Барса" на выезде победила "Манчестер Юнайтед" (1:0). Также бразилец выразил мнение, что в другой четвертьфинальной паре "Тоттенхэм" сможет пройти "Манчестер Сити" и побороться за победу в турнире. В первом матче лондонцы выиграли 1:0.

- "Барселона" должна была заканчивать противостояние в Манчестере. Но они победили только 1:0, и "МЮ" все еще верит, что может отыграться, - цитирует Goal Роналдинью. - С учетом игры "Барсы" и количества голов, которые они забивают, я думаю, они пройдут дальше.

А почему бы "Тоттенхэму" не выиграть Лигу чемпионов? Потому что они не имеют богатой истории в турнире или потому что никогда не выигрывали его раньше?

Любая команда, выигрывавшая Лигу чемпионов, должна была сделать это первый раз.

Их результат против "Ман Сити", одной из лучших команд турнира, показывает, что они способны соперничать с лучшими.