Роман Павлюченко: "Безумно рад за свой бывший клуб, президента "Тоттенхэма" можно сравнить с Галицким"

Экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рад победе "шпор" над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Также он сравнил президента лондонского клуба Даниела Леви с главой "Краснодара" Сергеем Галицким.

- Я безумно рад за свой бывший клуб, - цитирует Sport24 Павлюченко. - "Тоттенхэм" добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, которые стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал "Манчестер Сити".

Зная руководство "Тоттенхэма", я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдает клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живет футболом. Леви делал все для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и "Тоттенхэму" исторический финал.

Команда Покеттино способна выиграть эту Лигу чемпионов. Я горд, что играл в лиге, которая является лучшей в мире. "Тоттенхэм" всегда останется в моей жизни. Футбол прекрасен, любите эту игру.