Нападающий «Реала» Родригу признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует пресс-служба турнира. 18-летний футболист в матче 4-го тура группового турнира против «Галатасарая» (6:0) оформил хет-трик.

На звание игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали: защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.