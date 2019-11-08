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Родригу — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

8 ноября 2019, 15:42
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Нападающий «Реала» Родригу признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует пресс-служба турнира. 18-летний футболист в матче 4-го тура группового турнира против «Галатасарая» (6:0) оформил хет-трик.

На звание игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали: защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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