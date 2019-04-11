Родриго Бентанкур: "У "Аякса" отличная команда"

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур - о матче с "Аяксом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мы сыграли хорошо, но у "Аякса" просто отличная команда. Впереди еще 90 минут противостояния, нужно победить дома и пробиться в полуфинал, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Соперник забил сразу после перерыва, сильно осложнив наше положение. Впрочем, в оставшееся время мы действовали лучше и теперь с уверенностью ждем ответную встречу.
Ответная игра состоится 16 апреля.
Все о Лиге чемпионов - здесь.
Опрос
Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027149/?iv=true
Загрузка...