Родриго Бентанкур: "У "Аякса" отличная команда"

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур - о матче с "Аяксом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы сыграли хорошо, но у "Аякса" просто отличная команда. Впереди еще 90 минут противостояния, нужно победить дома и пробиться в полуфинал, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Соперник забил сразу после перерыва, сильно осложнив наше положение. Впрочем, в оставшееся время мы действовали лучше и теперь с уверенностью ждем ответную встречу.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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