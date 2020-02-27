Роберто Мартинес: «Де Брейне в матче с «Реалом» принимал великолепные решения с мячом»
01:35
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Бельгийский хавбек отметился голом и голевой передачей.
— Он был в центре каждой атакующей угрозы «Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Его грамотное расположение по мячу позволяло гостям создавать численное преимущество на разных участках поля. Он также принимал великолепные решения с мячом, в том числе и в момент исполнения пенальти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027121--real-madrid-vs-man-city/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала