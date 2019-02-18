Роберт Левандовски: "Надеюсь, "Бавария" избежит ошибок и воплотит ошибки "Ливерпуля" в голы"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - о матчах с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов.

- У "Ливерпуля" крепкая оборона, стабильная игра и много сильных футболистов. Команда нацелена на атаку и мгновенно переходит из обороны в нападение. Когда соперничаешь с "Ливерпулем", у которого такой выбор хороших игроков, случиться может все что угодно. Но если мы будем готовы на 100%, то и сами будем способны на что угодно, - цитирует поляка официальный сайт УЕФА. - Исход 1/8 финала может решить одна ошибка. На стадии, когда у тебя всего два матча, где-то в голове всегда сидит страх. Обеим командам надо предельно внимательно сыграть в обороне. В прошлом году мы допустили ошибки и за год до этого тоже. Надеюсь, в этот раз мы избежим ошибок, а если ошибется "Ливерпуль", мы воплотим этот момент в гол.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь